Аталанта вирвала перемогу в Удінезе у Серії А. Руслан Маліновський став одним із найкращих гравців на думку вболівальників команди з Бергамо.

Фанати вражені грою Маліновського

Аталанта зробила традиційне голосування після матчу у чемпіонаті Італії. Вболівальники визначали найкращого гравця у складі їх команди у зустрічі проти Удінезе.

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Фанати поставили Руслану Маліновському 7.6 бала. Це друга найвища оцінка у команді. Найбільше отримав Луїс Муріель, який оформив дубль – 8.2. Третю сходинку поділили півзахисник Ремо Фройлер та головний наставник Аталанти Джан П'єр Гасперіні. В обох по 7.1.

Найменшу підтримку вболівальників отримав словенський півзахисник Йосип Ілічіч – 5.5.

У матчі 29 туру італійської Серії А українець відзначився двома результативними передачами. Спершу асистував Муріелю, а вже у другому таймі взяв участь у третьому голі Аталанти. Правда цього разу його адресатом став Сапата.

До слова, Аталанта у тій зустрічі перемогла Удінезе з рахунком 3:2.