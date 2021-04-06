Маліновський зупинився за крок від звання найкращого гравця Аталанти у матчі з Удінезе
Аталанта вирвала перемогу в Удінезе у Серії А. Руслан Маліновський став одним із найкращих гравців на думку вболівальників команди з Бергамо.
Джерело:Calcioatalanta.it
Фанати вражені грою Маліновського
Аталанта зробила традиційне голосування після матчу у чемпіонаті Італії. Вболівальники визначали найкращого гравця у складі їх команди у зустрічі проти Удінезе.
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Фанати поставили Руслану Маліновському 7.6 бала. Це друга найвища оцінка у команді. Найбільше отримав Луїс Муріель, який оформив дубль – 8.2. Третю сходинку поділили півзахисник Ремо Фройлер та головний наставник Аталанти Джан П'єр Гасперіні. В обох по 7.1.
Найменшу підтримку вболівальників отримав словенський півзахисник Йосип Ілічіч – 5.5.
У матчі 29 туру італійської Серії А українець відзначився двома результативними передачами. Спершу асистував Муріелю, а вже у другому таймі взяв участь у третьому голі Аталанти. Правда цього разу його адресатом став Сапата.
- У цьому сезоні Маліновський зіграв у футболці клубу з Бергамо 33 поєдинки у всіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав 6 результативних передач.
- Наступну зустріч Аталанта проведе 11 квітня на виїзді проти Фіорентини. Зараз команда українця посідає 3 місце, у її активі 58 очок.
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