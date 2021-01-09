Итальянский Интер начал интересоваться услугами украинского полузащитника Аталанты Руслана Малиновского. Теперь не только Алехандро Гомес может пополнить центральное звено команды.

Итальянский гранд хочет качественно усилить центр поля. Алехандро Гомес и Руслан Малиновский как раз могут это сделать. С первым "нерадзурри" уже якобы согласовали контракт, а вот украинцем только начали снова интересоваться. Об этом сообщил Inter Live.

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Интерес итальянского гранда

Такой трансфер украинского футболиста становится все более возможным. Главный наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини хвалит Руслана, но не доверяет стабильное место в старте лидеру сборной Украины. Слухи о неудовлетворенности Малиновского приобретают все большую огласку. Хотя жена игрока уверяла, что ее муж не собирается покидать Бергамо, а доиграет весь контракт до конца.

Интер планирует приобрести Малиновского на позицию Кристиана Эриксена, который вскоре покинет клуб. Обидчик Шахтера планирует подписать украинца по системе аренды с обязательным правом выкупа.

Ранее сообщалось, что полузащитник может вернуться в Бельгию, где на него охотятся три клуба – Генк, Брюгге и Антверпен. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает продажу игрока в 21 миллион евро.

В этом сезоне украинец провел в Серии А 13 матчей, в которых один раз огорчил голкипера соперника и еще дважды ассистировал партнерам по команде.