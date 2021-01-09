Італійський Інтер почав цікавитись послугами українського півзахисника Аталанти Руслана Маліновського. Тепер не лише Алехандро Гомес може поповнити центральну ланку команди.

Італійський гранд хоче якісно підсилити центр поля. Алехандро Гомес та Руслан Маліновський якраз можуть це зробити. З першим "нерадзуррі" вже начебто погодили контракт, а от українцем лише почали знову цікавитись. Про це повідомив Inter Live.

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Зацікавленість італійського гранда

Такий трансфер українського футболіста стає все більш можливим. Головний наставник Аталанти Джан П'єр Гасперіні хвалить Руслана, але не довіряє стабільне місце у старті лідеру збірної України. Чутки про незадоволеність Маліновського набувають все більшого розголосу. Хоча дружина гравця запевняла, що її чоловік не збирається покидати Бергамо, а дограє весь контракт до кінця.

Інтер планує придбати Маліновського на позицію Крістіана Еріксена, який незабаром покине клуб. Кривдник Шахтаря планує підписати українця за системою оренди з обов'язковим правом викупу.

Раніше повідомлялось, що півзахисник може повернутись у Бельгію, де на нього полюють три клуби – Генк, Брюгге та Антверпен. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює продаж гравця у 21 мільйон євро.

У цьому сезоні українець провів у Серії А 13 матчів, у яких одного разу засмутив голкіпера суперника та ще двічі асистував партнерам по команді.