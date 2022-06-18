Маленький отпуск: известно, когда сборники начнут готовиться из Динамо к новому сезону

Динамо вернулось в Украину, чтобы начать подготовку к новому футбольному сезону. "Бело-синие" приехали в Киев без сборников.

Луческу отпустил игроков в семьи

В течение 17-18 июня футболисты Динамо прошли медицинское обследование в одной из киевских клиник. Игроки проведут первые тренировки в столице Украины, откуда уже 22 июня уедут в Румынию, а затем в Швейцарию. Там их будет ждать два благотворительных матча против местных клубов.

Интересно узнать Мирча Луческу приехал в Украину вместе с командой, – Tribuna

Команда вернулась в Украину без игроков, выступавших за сборную Украины в отборе на ЧМ-2022 и Лиге наций. Сборники получили от главного тренера Мирчи Луческу 10-дневный отпуск. Потому лидеры присоединятся к команде уже непосредственно в Швейцарии.

Сборники приедут примерно 25 – 28 июня.

В июле киевляне стартуют в Лиге чемпионов, поэтому перед этим уже запланировали спарринг против топового клуба Европы – французского Лиона, который должен пройти 12 июля.

Напомним, что первым соперником Динамо в квалификации Лиги чемпионов станет турецкий Фенербахче. Первая встреча запланирована на 19 – 20 июля. Киевляне выбирают, какой польский город примет их домашние матчи в еврокубках.

Что касается румынского специалиста, то сообщалось, что Луческу не приехал в Киев, а ждет команду в Бухаресте. Однако издание Трибуна известило то, что "Мистер" прибыл в Украину одним автобусом с футболистами.