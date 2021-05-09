Кулач багато працював і довго до цього йшов
За підсумками сезону Ворскла посіла 5 місце, яке дозволить команді взяти участь у дебютному розіграші Ліги конференцій УЄФА. Також гравець Ворскли Владислав Кулач став найкращим нападником УПЛ.
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Кулач забив за Ворсклу 15 голів за 21 матч у чемпіонаті України. Кулач на 3 голи випередив лідера Динамо Віктора Циганкова. Ще один гол Владислав забив у Кубку України.
Максимов вважає, що 28-річний Кулач заслужив виклик у збірну України перед стартом Євро-2020.
Хочу, аби наш найкращий бомбардир Кулач, нарешті, потрапив до розширеного списку національної збірної України. Я вітаю Влада. Він багато працював і довго до цього йшов,
– сказав Максимов.
- Владислав Кулач досі не дебютував за збірну України. Вихованець донецького Шахтаря грав за збірні України різного віку.
- Разом з тим, Андрій Шевченко 30 квітня оголосив розширений список футболістів, які готуватимуться до Євро-2020.
- Серед нападників – Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Довбик (Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо).
- Зауважимо, що Шевченко може взяти 26 футболістів на Євро-2020.