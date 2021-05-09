Минай – Ворскла 1:2

Голы: Хахлев, 7 (п) – Кане, 14, Кулач, 41 (п)

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Для Миная поединок с Ворсклой уже не имел никакого значения, ведь закарпатский клуб досрочно покинул УПЛ. Зато у полтавчан еще было задание на последний тур.

Ворскла и Десна в заочной борьбе соревновались за 5 место, которое дает право сыграть в Лиге конференций УЕФА. Полтавчанам нужно было набрать больше очков, чем черниговцам в параллельной игре против Мариуполя.

Поединок в Ужгороде неудачно начался для Ворсклы. Уже на 7 минуте арбитр назначил пенальти в ворота Ризныка за игру рукой Кулача. Удар с отметки реализовал Хахлев.

Видео гола Хахлева

Но уже через 7 минут Ворскла сравняла счет. Кане воспользовался передачей Степанюка и прошил Поповича из пределов штрафной.

Видео гола Кане

А под занавес тайма гости вышли вперед. На этот раз в штрафной рукой сыграл футболист Миная. Пенальти уверенно реализовал Кулач, забивший свой 15 гол в этом сезоне УПЛ.

Видео гола Кулача

После перерыва зрители на стадионе "Авангард" чуть не увидели третий пенальти в игре. Ахмедзаде ворвался в штрафную с левого фланга и протолкнул мяч мимо Ризныка. Игрок Миная картинно упал и арбитр указал на пенальти. Но после просмотра момента на системе VAR пенальти был отменен.

В итоге Ворскла отстояла преимущество и одержала важную победу!