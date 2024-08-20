В последнем раунде квалификации Лиги чемпионов киевское Динамо будет противостоять австрийскому Зальцбургу. Первый матч киевляне будут играть "дома".

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Как Таловеров проанализировал Зальцбург

Украинский защитник отметил, что это очень сильная команда, которая ежегодно продает своих лучших футболистов – по 2-3-4 игрока, но остается мощной.

Думаю, они были на пике 4-6 лет назад. Сейчас с ними более реально конкурировать и им уже становится труднее на внутренней арене. Подтверждение этому – в прошлом сезоне Штурм выиграл и чемпионство, и Кубок Австрии, хотя уже очень давно никому не удавалось не дать Зальцбургу получить ни одного внутреннего трофея,

– рассказал Таловеров.

В частности он считает, что сейчас команда стала слабее по сравнению с прошлыми сезонами.

"Тем не менее, не думаю, что они стали слабее по сравнению с прошлым сезоном. Они играют каждые три дня, и любая встреча с ЛАСК чрезвычайно тяжелая для них. Они начали играть более рискованно в обороне. Часто оставляют игроков один в один и это та ситуация, которой можно пытаться воспользоваться", – рассказал игрок австрийского ЛАСКа.

Справка. Первый матч Динамо – Зальцбург состоится 21 августа в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что в предыдущих раундах квалификации киевляне одолели белградский Партизан и глазговский Рейнджерс.