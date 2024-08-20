Осенью сборная Украины по футболу сыграет матчи в рамках Лиги наций. Подопечные Сергея Реброва будут противостоять Албании, Чехии и Грузии.

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Кто может получить дебютный вызов в сборную

Сергей Ребров может пригласить в команду "сине-желтых" Владислава Кабаева, который ранее не выступал за сборную Украины. 1 сентября футболист будет отмечать День рождения, поэтому вызов в сборную сможет стать хорошим подарком.

В частности в национальную команду может вернуться и защитник Динамо, Денис Попов.

Справка. Недавно Виктор Вацко отмечал, что Сергей Реброву стоит вызвать на матчи Лиги наций именно этих двух игроков, поскольку они достойно проявили себя в последнем матче Динамо против Рейнджерс.

Отметим, что первый матч Лиги наций состоится 7 сентября против Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.