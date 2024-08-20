В останньому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо протистоятиме австрійському Зальцбургу. Перший матч кияни гратимуть "вдома".

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Як Таловєров проаналізував Зальцбург

Український захисник зазначив, що це дуже сильна команда, яка щороку продає своїх найкращих футболістів – по 2-3-4 гравці, але залишається потужною.

Думаю, вони були на піку 4-6 років тому. Зараз із ними більш реально конкурувати і їм вже стає важче на внутрішній арені. Підтвердження цьому – минулого сезону Штурм виграв і чемпіонство, і Кубок Австрії, хоча вже дуже давно нікому не вдавалося не дати Зальцбургу здобути жодного внутрішнього трофею,

– розповів Таловєров.

Зокрема він вважає, що наразі команда стала слабшою в порівнянні з минулими сезонами.

"Тим не менш, не думаю, що вони стали слабшими порівняно з минулим сезоном. Вони грають кожні три дні, і будь-яка зустріч з ЛАСК надзвичайно важка для них. Вони почали грати більш ризиковано в обороні. Часто залишають гравців один в один і це та ситуація, якою можна намагатися скористатися", – розповів гравець австрійського ЛАСКу.

Довідка. Перший матч Динамо – Зальцбург відбудеться 21 серпня о 22:00 за київським часом.

Відзначимо, що у попередніх раундах кваліфікації кияни здолали белградський Партизан та глазговський Рейнджерс.