Недавно произошёл скандал из-за профиля Максима Таловерова в УЕФА. Там его место рождения было указано как Россия.

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Таловеров на самом деле родился в России

Украинский футболист подтвердил правдивость информации на сайте УЕФА.

Относительно места рождения – я родился в Нальчике. Да, это Россия, потому что там играл мой папа. Но уже через несколько месяцев мы переехали всей семьей в украинский Донецк. Поэтому то, что я имею свидетельство о рождении там, это лишь формальность. По Википедии, то там написано, что я родился в Донецке, наверное, потому, что я всегда говорил, что я из Донецка и это мой родной город. Нужно помнить, что с 2014 года моя семья, как и миллионы других, были вынуждены переезжать. И самое страшное, что от этих ракет уже 10 лет страдают наши дети,

– рассказал Максим Таловеров.

Напомним, что УАФ обращалась в УЕФА из-за ошибки в профиле защитника сборной Украины. Однако уже тогда ходили слухи, что Таловеров родился в Нальчике.