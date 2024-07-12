Нещодавно стався скандал через профіль Максима Таловєрова в УЄФА. Там його місце народження було вказане як Росія.

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Таловєров насправді народився в Росії

Український футболіст підтвердив правдивість інформації на сайті УЄФА.

Щодо місця народження – я народився у Нальчику. Так, це Росія, бо там грав мій тато. Але вже за кілька місяців ми переїхали всією родиною до українського Донецька. Тому те, що я маю свідоцтво про народження там, це лише формальність. Щодо Вікіпедії, то там написано, що я народився в Донецьку, напевно, тому, що я завжди казав, що я з Донецька і це моє рідне місто. Потрібно пам'ятати, що з 2014 року моя сім'я, як і мільйони інших, були вимушені переїжджати. І найстрашніше, що від цих ракет вже 10 років страждають наші діти,

– розповів Максим Таловєров.

Нагадаємо, що УАФ зверталася до УЄФА через помилку у профілі захисника збірної України. Однак вже тоді ходили чутки, що Таловєров народився у Нальчику.