Легендарный футболист киевского Динамо Максим Шацких считает, что столичная команда может пройти в групповой этап Лиги чемпионов. Экс-игрок заявил, что в таких противостояниях шансы обычно равны.

Читайте также Сплошная эйфория: фанаты устроили пылкую встречу Довбику перед трансфером в новый клуб

Лига чемпионов для Динамо

Максим Щацких рассказал, что недавно просматривал матчи с участием Рейнджерс и выделил качества шотландского коллектива. Глазгианцы уже не исповедуют сугубо британскую манеру игры в футбол с лонгболами и силовой борьбой.

Перед такими играми, как в квалификации, кубковыми матчами, скажем так, шансы почти всегда равны: 50 на 50. Естественно, что Рейнджерс сильнее Партизана. И история у них куда славнее, но не лучше Динамо,

– заявил Щацких.

Экс-нападающий отметил, что Рейнджерс намного сильнее коллектив, чем белградский Партизан. По мнению Максима Щацких сложнее всего киевлянам будет в Глазго. Футболистам нужно будет справиться прежде всего с давлением от тысячи фанатов, которые будут на стадионе.

Также экс-футболист считает, что Рейнджерс не та команда, которую нереально обыграть по итогам двухматчевого противостояния. Напомним, что во время матча с Партизаном, защитник киевского Динамо Максим Дячук получил травму плеча и выбыл на долгий срок.

Первый матч команда Александра Шовковского проведет на условно домашнем стадионе в Люблине – 6 августа в 21:00 по киевскому времени. Вторая игра в Глазго состоится через неделю 13 августа в 19:45 по Киеву.