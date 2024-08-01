На пресс-конференции после матча Партизан – Динамо наставник "бело-синих" Александр Шовковский обратил внимание на травме, которую получил игрок киевлян Максим Дячук. Впоследствии в Динамо рассказали о деталях повреждения футболиста.

Читайте также Надежда на камбэк: сможет ли Полесье взять реванш у словенцев в матче Лиги конференций

Травма Максима Дячука

Максим Дячук во время матча против белградского Партизана получил ужасную травму. Защитник киевлян в борьбе за мяч с игроком сербской команды неудачно приземлился на газон.

Дячук после схватки не смог встать, футболист был вынужден покинуть поле на носилках. Сообщают о том, что у Максима ключично-акромиальное сочленение плеча.

Срок восстановления игрока пока неизвестен, но как отметил Александр Шовковский, скорее всего защитник выбыл на долговременный срок. Игроки Динамо поддержали своего одноклубника и пожелали скорейшего выздоровления.

Напомним, что в следующем раунде квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов коллектив Шовковского сыграет с Рейнджерс из Шотландии, Глазго. Дата проведения двухматчевого противостояния – 6 и 13 августа в 21:00 по киевскому времени.

Для киевлян чемпионат Украины начинается 17 августа против львовских Карпат. Первые два тура против Александрии и Вереса были перенесены.