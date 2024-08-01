Легендарний футболіст київського Динамо Максим Шацьких вважає, що столична команда може пройти у груповий етап Ліги чемпіонів. Ексгравець заявив, що в таких протистояннях шанси зазвичай рівні.

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Ліга чемпіонів для Динамо

Максим Щацьких розповів, що нещодавно переглядав матчі за участю Рейнджерс та виділив якості шотландського колективу. Глазгіанці вже не сповідують суто британську манеру гри в футбол з лонгболами та силовою боротьбою.

Перед такими іграми, як у кваліфікації, кубковими матчами, скажімо так, шанси майже завжди рівні: 50 на 50. Звісно, що Рейнджерс сильніший за Партизан. І історія у них куди славніше, але не краща за Динамо,

– заявив Щацьких.

Екснападник відмітив, що Рейнджерс набагато сильніший колектив, ніж белградський Партизан. За думкою Максима Щацьких найскладніше киянам буде в Глазго. Футболістам протрібно буде впоратись насамперед з тиском від тисячі фанатів, які будуть на стадіоні.

Також ексфутболіст вважає, що Рейнджерс не та команда, яку нереально обіграти за підсумками двоматчевого протистояння. Нагадаємо, що під час матчу із Партизаном, захисник київського Динамо Максим Дячук отримав травму плеча та вибув на довгий термін.

Перший матч команда Олександра Шовковського проведе на умовно домашньому стадіоні в Любліні – 6 серпня о 21:00 за київським часом. Друга гра у Глазго відбудеться через тиждень 13 серпня о 19:45 за Києвом.