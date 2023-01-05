Кривбасс подписал вингера, которого раскрыл Вернидуб: креативная презентация первого новичка – видео

Криворожский клуб сообщил о подписании первого зимнего новичка. Во втором круге чемпионата УПЛ цвета Кривбасса будет защищать Максим Лунев.

Новым клубом Максима Лунева стал криворожский Кривбасс. Быстроногий вингер подписал контракт сроком на два года. В Кривбассе футболист будет выступать под номером 14.

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Предыдущей командой Лунева была луганская Заря, которую он покинул на правах свободного агента. Именно выступая в Заре под руководством Юрия Вернидуба в полной мере раскрылся талант молодого вингера. Так что нынешний наставник Кривбасса прекрасно знаком с возможностями 24-летнего футболиста.

Генеральный директор Кривбасса Владимир Баенко прокомментировал подписание Лунева.

Мы хотели подписать Лунева еще в начале сезона, но тогда по разным причинам это не удалось. Мы рады приветствовать Максима в Кривбассе. Довольны, что наконец-то он присоединился к нам. Юрий Николаевич хорошо знаком с игроком еще по работе в Заре и прекрасно знает его потенциал. Думаю, это поможет Максиму как можно быстрее адаптироваться в нашей команде,

– сказал Баенко.

Видео презентации Лунева

Карьера Лунева

Максим Лунев родился в Никополе и является воспитанником академии Днепра.

В УПЛ дебютировал в составе Днепра в возрасте 18 лет. Всего в днепровской команде сыграл 24 поединка, в которых отличился 1 ассистом.

В 2017 году пополнил ряды луганской Зари. Футболист выступал под руководством опытных тренеров: Вернидуба, Скрипника, Ван Леувена.

В составе Зари Лунев провел 114 поединков, забил 4 гола и отдал 9 голевых передач.

Вместе с луганским клубом получил бронзовые награды УПЛ сезона 2020/21 и был финалистом Кубка Украины 2020/21.

Лунев сыграл 24 матча за юношескую и молодежную сборную Украины.

Стоит отметить, что Максим Лунев стал первым новичком Кривбасса. В то же время криворожцы простились с двумя футболистами.

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