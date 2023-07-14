Украина с мировым рекордом завоевала двойной подиум на чемпионате мира по параатлетике

14 июля 2023, 12:35
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В Париже продолжается чемпионат мира по параатлетике. Он является одним из главных соревнований, где разыгрываются лицензии на Паралимпиаду-2024.

В пятый соревновательный день чемпионата мира по параатлетике сборная Украины завоевала очередные медали. Главным героем дня стал Максим Коваль, пишет 24 Канал.

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День закончился для Украины с установлением мирового рекорда

Свои награды Украина завоевала в соревнованиях по толканию ядра, где наши спортсмены заняли сразу два места на пьедестале почета.

Победителем стал Максим Коваль, кроме победы еще и побивший мировой рекорд – 17.57 метра, который до этого также принадлежал ему (17.34).


Максим Коваль установил новый мировой рекорд / твиттер турнира ЧМ по параатлетике

"Бронзу" Украине принес Александр Яровой. В общей сложности наша сборная после 5 соревновательных дней выиграла 13 медалей: 4 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых, а также установила по одному рекорду мира и чемпионата.

Интересно. Герои пятого соревновательного дня на ЧМ в Париже имеют особую историю с 24 Каналом. Именно после их успеха на Паралимпиаде в Токио, где Коваль установил предыдущий мировой рекорд, а Яровой занял второе место случился скандал. Тогда победу одержал малазиец, но его дисквалифицировали из-за жалоб украинской стороны, ведь тот нарушил регламентные правила и за это наш канал, который освещал события, был атакован. Под удар попали соцсети, подробнее об этом читайте здесь.

Смотрите видео с рекордной попыткой Максима Коваля

 

Автор: Денис Іваненко