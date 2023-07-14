В пятый соревновательный день чемпионата мира по параатлетике сборная Украины завоевала очередные медали. Главным героем дня стал Максим Коваль, пишет 24 Канал.

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День закончился для Украины с установлением мирового рекорда

Свои награды Украина завоевала в соревнованиях по толканию ядра, где наши спортсмены заняли сразу два места на пьедестале почета.

Победителем стал Максим Коваль, кроме победы еще и побивший мировой рекорд – 17.57 метра, который до этого также принадлежал ему (17.34).



Максим Коваль установил новый мировой рекорд / твиттер турнира ЧМ по параатлетике

"Бронзу" Украине принес Александр Яровой. В общей сложности наша сборная после 5 соревновательных дней выиграла 13 медалей: 4 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых, а также установила по одному рекорду мира и чемпионата.