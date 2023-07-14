У п'ятий змагальний день чемпіонату світу з параатлетики збірна України виборола чергові медалі. Головним героєм дня став Максим Коваль, пише 24 Канал.

Читайте також Українець, який відмовився від фото з росіянами на подіумі ще в 2021 році, став чемпіоном світу

День закінчився для України зі встановленням світового рекорду

Свої нагороди Україна здобула у змаганнях зі штовхання ядра, де наші спортсмени посіли одразу два місця на п'єдесталі пошани.

Переможцем став Максим Коваль, який окрім перемоги ще й побив світовий рекорд – 17.57 метри, який до цього також належав йому (17.34).



Максим Коваль встановив новий світовий рекорд / твітер турніру ЧС з параатлетики

"Бронзу" ж Україні приніс Олександр Яровий. Загалом наша збірна після 5 змагальних днів здобула 13 медалей: 4 золоті, 4 срібні та 5 бронзових, а також встановила по одному рекорду світу та чемпіонату.