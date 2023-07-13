В четвертый соревновательный день чемпионата мира по параатлетике сборная Украины завоевала четыре медали. Главным героем дня стал Игорь Цветов, пишет 24 Канал.
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Паралимпийская сборная Украины продолжает побеждать на чемпионате мира по легкой атлетике
Кроме медалей, в течение 12 июля на соревнованиях в Париже наша сборная также пополнила копилку шестью лицензиями на Паралимпиаду-2024 .
"Золото" в забеге на 200 метров завоевал Игорь Цветов, который на столь короткой дистанции смог опередить своих соперников на более чем две секунды! Он еще на Паралимпиаде в 2021 году в Токио публично демонстрировал свою гражданскую позицию, когда отказался делать совместное фото с гражданами "запоребрика"
Видео со счастливым победителем соревнований
"Серебро" Украине принесла Юлия Шуляр на 400-метровке. Украинка уступила только американке Брени Кларк, которая в финале установила мировой рекорд.
Смотрите медальный забег Юлии
С результатом 5.68 метра третьим в соревнованиях по прыжкам в длину стал Александр Литвиненко, а Зоя Овсий принесла "бронзу" в копилку нашей сборной в метании диска. Она показала результат 14:10 метра.
Также лицензию на Паралимпиаду-2024 смогли завоевать Ярослав Окапинский в беге на 200 метров и Роман Павлик, получив такое право в прыжках в длину.