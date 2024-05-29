Боксерское сообщество понесло тяжелую потерю. На фронте погиб 23-летний боксер из Львовской области Максим Кит.

Читайте также Навсегда в строю: на войне погиб фанат Динамо Иван Шевченко

Еще одна потеря для украинского спорта

Максим Кит был воспитанником львовской ДЮСШ 7. За свою жизнь он был многократным призером чемпионатов Львовской области и международных турниров.

Максим защищал Украину в составе 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Львовская областная организация ФБУ выразила соболезнования родным и близким Максима Кота.

Недавно Матвей Бедный сообщил, что с начала полномасштабной войны погибло более 450 спортсменов, ставших на защиту Родины.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, друзьям и близким защитника Украины. Вечная память...