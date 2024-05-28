С первых дней полномасштабной войны большое количество украинских спортсменов и тренеров стали на защиту Родины. К большому сожалению, не все из них возвращаются живыми домой.

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Тяжелые потери украинского спорта

Однако не только на фронте гибнут наши атлеты. В результате ракетных и бомбовых ударов российской армии по объектам гражданской инфраструктуры теряют жизни мирные украинцы, в том числе спортсмены.

Глава Минмолодьспорта Матвей Бедный в интервью DW Украина сообщил обновленные данные потерь.

К сожалению, их число увеличивается ежедневно. Ежедневно мы получаем новые и новые факты. На сегодня количество спортсменов и тренеров, погибших – это только те, что имели отношение к национальным сборным командам Украины, – 456 атлетов. Более 500 объектов спортивной инфраструктуры разрушено. Более 100 объектов молодежной инфраструктуры разрушено,

– рассказал министр спорта.

Также отдельно Матвей Бедный упомянул гибель двукратного чемпиона Европы по тяжелой атлетике и участника Олимпиады-2016 Александра Пелешенко.

"Очень большие потери мы несем. Буквально на прошлой неделе погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике (Александр Пелешенко – 24 Канал), он становился шестым на Олимпийских играх в Рио. Это элита украинского спорта, которая сегодня с оружием в руках отстаивает нашу независимость, наше будущее. Поэтому, к сожалению, потери очень серьезные, но мы не должны останавливаться. Мы должны бороться каждый на своем фронте", – рассказал Бедный.

Напомним, что в начале октября прошлого года глава НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил о 361 погибшем атлете. Поэтому за восемь месяцев потери выросли на 95 спортсменов.

Спортивный комитет Украины основал сайт-реквием "Ангелы спора". На нем хранится информация о погибших на войне спортсменах.