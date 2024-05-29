Боксерська спільнота зазнала важкої втрати. На фронті загинув 23-річний боксер зі Львівщини Максим Кіт.

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Ще одна втрата для українського спорту

Максим Кіт був вихованцем львівської ДЮСШ 7. За своє життя він був багаторазовим призером чемпіонатів Львівської області та міжнародних турнірів.

Максим боронив Україну у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади.

Львівська обласна організація ФБУ висловила співчуття рідним та близьким Максима Кота.

Нещодавно Матвій Бідний повідомив, що з початку повномасштабної війни загинуло понад 450 спортсменів, що стали на захист Батьківщини.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, друзям та близьким захисника України. Вічна пам'ять...