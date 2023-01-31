Один из лидеров защиты Динамо Илья Забарный в ближайшее время подпишет контракт с английским Борнмутом. Киевляне получат за собственного воспитанника солидную компенсацию.

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Ставка на воспитанников Динамо

Менеджмент "бело-синих" решил не выходить на трансферный рынок в поисках центрального защитника, а обратить внимание на свою молодежь. Среди претендентов на замену Забарного называют Максима Дячука, играющего на правах аренды в Александрии.

По сообщению источника, 19-летний защитник в ближайшее время вернется в родную команду. Арендное соглашение с Александрией было рассчитано на два года, но содержит пункт о возможности досрочного возвращения.

Достойная замена Забарному