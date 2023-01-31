Один из лидеров защиты Динамо Илья Забарный в ближайшее время подпишет контракт с английским Борнмутом. Киевляне получат за собственного воспитанника солидную компенсацию.
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Ставка на воспитанников Динамо
Менеджмент "бело-синих" решил не выходить на трансферный рынок в поисках центрального защитника, а обратить внимание на свою молодежь. Среди претендентов на замену Забарного называют Максима Дячука, играющего на правах аренды в Александрии.
По сообщению источника, 19-летний защитник в ближайшее время вернется в родную команду. Арендное соглашение с Александрией было рассчитано на два года, но содержит пункт о возможности досрочного возвращения.
Достойная замена Забарному
- Максим Дячук в нынешнем сезоне сыграл пять матчей в украинской Премьер-лиге.
- Центральный защитник не уступает габаритам Илье Забарному: рост – 187 см, вес – 83 кг.
- Футбольный путь начинал в командах Ника (Ивано-Франковск) и Скала (Моршин).
- Весной 2019 присоединился к Динамо.
- В сезоне 2021/22 сыграл 8 матчей в Юношеской лиге УЕФА. В матче против юношей Барселоны (4:1) отличился забитым голом.
- Также на счету Максима 9 поединков в составе сборной Украины U17.