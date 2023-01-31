Один із лідерів захисту Динамо Ілля Забарний найближчим часом підпише контракт з англійським Борнмутом. Кияни отримають за власного вихованця солідну компенсацію.

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Ставка на вихованців Динамо

Менеджмент "біло-синіх" вирішив не виходити на трансферний ринок в пошуках центрального захисника, а звернути увагу на свою молодь. Серед претендентів на заміну Забарного називають Максима Дячука, який грає на правах оренди в Олександрії.

За повідомленням джерела, 19-річний захисник найближчим часом повернеться в рідну команду. Орендна угода з Олександрією була розрахована на два роки, але вона містить пункт про можливість дострокового повернення.

Достойна заміна Забарному