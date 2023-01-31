Венесуэльский нападающий Кевин Келси официально стал игроком донецкого Шахтера. Латиноамериканец подписал долгосрочный контракт с "горняками".

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Шахтер подписал контракт с юным футболистом до 2028 года. О сумме трансфера 18-летнего игрока пока неизвестно, но Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро. Келси – первый в истории Шахтера венесуэльский футболист. Игрок выступает на позиции форварда, потому станет конкурентом Траоре и Сикана.

Шахтер тоже пытается подписать другого Кевина, но уже из Бразилии и на позицию вингера. Но пока "горнякам" не удается найти компромисс с Палмейрасом.

Что известно о Келси