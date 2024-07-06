Футболист, которого мечтали видеть в сборной Украины, стал едва ли не самым дорогим трансфером Вест Хэма

Англичанин украинского происхождения Макс Килман в новом сезоне будет играть за лондонский Вест Хэм. Центральный защитник обошелся "молотобойцам" в кругленькую сумму.

Вест Хэм на официальном сайте сообщил о подписании защитника Макса Килмана. Контракт с футболистом рассчитан на семь лет.

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Килман – игрок Вест Хэма

По информации Transfermarkt, "молотобойцы" заплатили Вулверхэмптону 47,5 миллионов евро. Это второй по величине трансфер Вест Хэма. Больше лондонцам стоил лишь ивуарийский форвард Себастьен Алле – 50 миллионов евро.

Вест Хэм уже представил Килмана: видео

В Вулверхэмптоне Килман был капитаном. В прошлом сезоне центральный защитник отыграл 44 матча и забил 2 гола. Также на его счету 1 ассист.

За "волков" англичанин играл с 2018 года и быстро стал одним из лидеров команды. Сейчас на счету Макса уже 127 матчей в Премьер-лиге.

Больше не мечтает о сборной Украины