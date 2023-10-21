Еще накануне Евро-2020 футболист стал обладателем украинского паспорта и изъявил желание надеть сине-желтую футболку. Однако все испортило ФИФА, запретившую Максу выступать за сборную Украины. Ведь за своей спиной Килман уже имел опыт выступлений с футзальной английской сборной (25 матчей).

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Килман: Футбольная сборная Англии – моя мечта

Теперь Килману исполнилось 26 лет и его приоритеты из-за этого запрета изменились. Капитан Вулверхептона не скрывает, что его цель - попадание в сборную Англии, где на каждой позиции просто безумная конкуренция за место в старте.

"Я вырос в Англии, я англичанин, но мои родители украинцы, поэтому я мог бы играть за обе страны. Впрочем, поскольку я представлял футзальную Англию в некоторых отборочных матчах чемпионата мира, я не могу играть за Украину", – рассказал Килман.

Футбольная сборная Англии – моя мечта. Это вершина – играть за свою страну, особенно за Англию. Теперь у них все так хорошо. Когда снаружи звучали голоса, которые говорили: "Ты должен играть за Англию", а этого не произошло, я почувствовал: "Над чем я работаю?" Теперь моя цель – сделать все возможное для Вулвз, а если еще и удастся сыграть за сборную Англии, то будет невероятно,

– добавил защитник "волков".

Отметим, что Макс отдал свою карьеру английскому футболу. С августа 2018-го играет за Вулверхэмптон, который уже провел 116 матчей (9 в текущем сезоне-2023/2024) и доигрался до капитанской повязки.

Его контракт с "волками" рассчитан до конца июня 2028 года, а трансферную стоимость Килмана оценивают не менее 35 миллионов евро.

Примечательно, что Англия и Украина попали в одну группу отбора на Евро-2024. Сборные уже провели обе встречи, в которых англичане одержали уверенную домашнюю победу 2:0 и на выезде расписали с украинцами ничью 1:1. Команда "трех львов" досрочно вышла на чемпионат Европы в Германию. Украина же в последний тур борется за путевку.