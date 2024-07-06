Вест Хем на офіційному сайті повідомив про підписання захисника Макса Кілмана. Контракт з футболістом розрахований на сім років.
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Кілман – гравець Вест Хема
За інформацією Transfermarkt, "молотобійці" заплатили Вулверхемптону 47,5 мільйонів євро. Це другий за величиною трансфер Вест Хема. Більше лондонцям коштував лише івуарійський форвард Себастьєн Алле – 50 мільйонів євро.
Вест Хем вже представив Кілмана: відео
У Вулверхемптоні Кілман був капітаном. У минулому сезоні центральний захисник відіграв 44 матчі та забив 2 голи. Також на його рахунку 1 асист.
За "вовків" англієць грав з 2018 року та швидко став одним з лідерів команди. Наразі на рахунку Макса вже 127 матчів у Прем'єр-лізі.
Більше не мріє про збірну України
- Свого часу Максом Кілманом активно цікавився тренерський штаб збірної України. Андрій Шевченко особисто займався питанням англійця українського походження.
- Однак Кілман був заграний за футзальну збірну Англії. Тож шлях в українську команду йому був закритий.
- Наразі Макс вже мріє потрапити в збірну Англії з футболу. Він стабільно грає в АПЛ та вважає, що цілком заслуговує на виклик Гарета Саутгейта – головного тренера "Трьох левів".
- Зазначимо, що за даними Transfermarkt, вартість Кілмана становить 32 мільйони євро.