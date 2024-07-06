Вест Хем на офіційному сайті повідомив про підписання захисника Макса Кілмана. Контракт з футболістом розрахований на сім років.

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Кілман – гравець Вест Хема

За інформацією Transfermarkt, "молотобійці" заплатили Вулверхемптону 47,5 мільйонів євро. Це другий за величиною трансфер Вест Хема. Більше лондонцям коштував лише івуарійський форвард Себастьєн Алле – 50 мільйонів євро.

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У Вулверхемптоні Кілман був капітаном. У минулому сезоні центральний захисник відіграв 44 матчі та забив 2 голи. Також на його рахунку 1 асист.

За "вовків" англієць грав з 2018 року та швидко став одним з лідерів команди. Наразі на рахунку Макса вже 127 матчів у Прем'єр-лізі.

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