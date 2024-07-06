Вест Хэм на официальном сайте сообщил о подписании защитника Макса Килмана. Контракт с футболистом рассчитан на семь лет.
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Килман – игрок Вест Хэма
По информации Transfermarkt, "молотобойцы" заплатили Вулверхэмптону 47,5 миллионов евро. Это второй по величине трансфер Вест Хэма. Больше лондонцам стоил лишь ивуарийский форвард Себастьен Алле – 50 миллионов евро.
Вест Хэм уже представил Килмана: видео
В Вулверхэмптоне Килман был капитаном. В прошлом сезоне центральный защитник отыграл 44 матча и забил 2 гола. Также на его счету 1 ассист.
За "волков" англичанин играл с 2018 года и быстро стал одним из лидеров команды. Сейчас на счету Макса уже 127 матчей в Премьер-лиге.
Больше не мечтает о сборной Украины
- В свое время Максом Килманом активно интересовался тренерский штаб сборной Украины. Андрей Шевченко лично занимался вопросом англичанина украинского происхождения.
- Однако Килман был заигран за футзальную сборную Англии. Поэтому путь в украинскую команду ему был закрыт.
- Сейчас Макс уже мечтает попасть в сборную Англии по футболу. Он стабильно играет в АПЛ и считает, что вполне заслуживает вызова Гарета Саутгейта – главного тренера "Трех львов".
- Отметим, что по данным Transfermarkt, стоимость Килмана составляет 32 миллиона евро.