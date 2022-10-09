Обрезанный Гран-При Японии

В Формуле-1 сезона 2022 года прошел 18-й этап. Приняла его Япония, пропустившая два прошлых сезона гонок, пишет 24 канал.

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Именно в Сузуке определился новый чемпион мира F1. Уверенную победу одержал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, ставшая для него 12-й в этом сезоне.

Гран-При получился скомканным из-за плохих погодных условий. Из-за сильного ливня уже после второго круга были вывешены красные флаги, а гонщики отправились в боксы.

Этап был восстановлен через два часа, но в итоге пилоты проехали всего 28 кругов из запланированных 53-х. Все через правило, согласно которому между стартом и финишем должно пройти не более трех часов.



Результаты Гран-При Японии / твиттер F1

Второй титул для Макса

Ферстаппен одержал комфортную победу, оторвавшись от Переса и Леклера почти на полминуты. В общем зачете голландец имеет отрыв от ближайшего преследователя на 113 баллов за четыре этапа до финиша сезона.

Для Макса это уже второе подряд чемпионство в Формуле-1. Раньше защитить титул удавалось только десяти гонщикам:

Альберто Аскари (1952-1953)

Хуан Мануэль Фанхио (1954-1957)

Джек Бребем (1959-1960)

Ален Прост (1985-1986)

Айртон Сенна (1990-1991)

Михаэль Шумахер (1994-1995, 2000-2004)

Мика Хаккинен (1998-1999)

Фернандо Алонсо (2005-2006)

Себастьян Феттель (2010-2013)

Льюис Хэмилтон (2014-2015, 2017-2020)

Также Ферстаппен догнал шестерых пилотов, у которых по два чемпионства. Кроме вышеуказанных Аскари, Хакинена и Алонсо, по две победы имеют Эмерсон Фиттипальди, Грэм Хилл и Джим Кларк.

Борьба за серебро

Несмотря на то, что чемпион уже известен, еще открыт вопрос вицечемпиона сезона. На второе место имеют математические шансы пятеро пилотов.

ТОП-10 индивидуального зачета сезона 2022: