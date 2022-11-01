У 2022 році Ферстаппен вдруге поспіль став чемпіоном Формули-1. А також побив рекорд, який належав Міхаелю Шумахеру та Себастьяну Феттелю.

Детальніше Тріумф команди Red Bull у Мексиці: Ферстаппен побив "вічний" рекорд Шумахера і Феттеля

Статки 25-річного Ферстаппена оцінили в 120 мільйонів євро. Це і дозволило йому дебютувати в рейтингу 500 найбагатших нідерландців, посівши якраз 500-е місце. Окрім того, він є наймолодшим нідерландцем у цьому списку.

При цьому що мешкає Ферстаппен у Монако.

Близько 30 мільйонів євро на рік Ферстаппен отримує за контрактом з Red Bull. Хоча ця сума може бути й більшою, адже вона не враховує додаткові бонуси за перемоги та чемпіонство. А вже невдовзі ця сума може зрости й до 50 мільйонів євро на сезон.

Видання також не вказує, скільки Ферстаппен заробляє на рекламних контрактах.

Спадкоємиця Heineken Шарлін де Карвальо-Хайнекен знову стала найбагатшою голландкою, хоча її статки трохи зменшилися порівняно з минулим роком – трохи більше ніж на 5% до 12,8 мільярда євро. На другому місці найбагатших нідерландців засновник Luxaflex Ральф Зонненберг зі статками в 6,2 мільйрда євро. Трійку лідерів замикає засновник агентства з працевлаштування Randstad Фріц Гольдшмедінг з 5,2 мільярда євро.