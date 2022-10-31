В воскресенье, 30 октября, на автодроме имени братьев Родригес завершился гран-при Мексики. Прогнозируемым победителем 20-го этапа Формулы-1 сезона 2022 стал Макс Ферстаппен. Кстати, на старт гонки нидерландец выходил уже в статусе двукратного чемпиона мира.

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Вместе с Ферстаппеном на подиум поднялись Льюис Хэмилтон (Mercedes) и Серхио Перес (Red Bull).

Эта победа чемпиона стала 14-й в сезоне. По этому показателю он опередил немецких гонщиков Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля.

Напомним. Шумахер установил свой рекорд в сезоне-2004, выиграв 13 гран-при из 18-ти, а Феттель повторил достижение в сезоне-2013, 13 раз финишировав первым в 19-ти гонках.

Общий зачет Формулы-1 после гран-при Мексики-2022

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 416

2. Серхио Перес (Red Bull) – 280

3. Шарль Леклер (Ferrari) – 275

4. Джордж Расселл (Mercedes) – 231

5. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 216

Кроме того, Red Bull установил командный рекорд, выиграв 16 гонок в сезоне. Также отметим провал в Мексике Ferrari, которые не смогли составить конкурецию Red Bull и Mercedes: Карлос Сайнс и Шарль Леклер финишировали только 5-м и 6-м.

Далее Формула-1 берет перерыв на две недели. Последние два этапа сезона 2022 состоятся в Бразилии (11-13 ноября) и Абу-Даби (18-20 ноября).