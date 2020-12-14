В 1/16 финала донецкий Шахтер сыграет против Маккаби из Тель-Авива. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру оценил результаты жеребьевки.

Напомним, что матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся уже в 2021 году. Первую игру Шахтер проведет на выезде 18 февраля. 25 февраля в Киеве состоится ответный матч.

К теме Соперники Динамо и Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы

"Впереди два матча, которые, мы знаем, будут очень сложными. Все после зимнего перерыва. Мы будем иметь межсезонные сборы, чтобы подготовиться ко второй части чемпионата и в Лигу Европы, набрать отличную форму и вернуться готовыми к таким матчам. Маккаби – сложная команда, но я думаю, что мы также будем сложными для них", – оценил результаты жеребьевки Луиш Каштру.

Стоит добавить, что Шахтер уже отправился в зимний отпуск. Ведь следующий матч команда проведет уже в феврале 2021 года. Сначала в УПЛ против Колоса, и только после этого – в Лиге Европы против Маккаби. Израильский клуб же за это время проведет 13 матчей.

"В прошлом сезоне было то же самое, впрочем мы дошли до полуфинала. Мы должны найти стратегию для того, чтобы развить нашу команду, вывести Шахтер на очень высокий уровень. Есть чемпионат, Кубок и Лига Европы, и мы подготовимся лучше. Да, Маккаби будет играть дальше. А для нас очень важны отпуск и сборы, а потом мы будем очень прочными и проведем хороший сезон", – убежден Каштру.