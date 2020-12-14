В 1/16 фіналу донецький Шахтар зіграє проти Маккабі з Тель-Авіва. Головний тренер "гірників" Луїш Каштру оцінив результати жеребкування.

Нагадаємо, що матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться вже у 2021 році. Першу гру Шахтар проведе на виїзді 18 лютого. 25 лютого в Києві відбудеться матч-відповідь.

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"Попереду два матчі, які, ми знаємо, будуть дуже складними. Усе після зимової перерви. Ми матимемо міжсезонні збори, аби підготуватися до другої частини чемпіонату та до Ліги Європи, набрати чудову форму й повернутися готовими до таких матчів. Маккабі – складна команда, проте я гадаю, що ми також будемо складними для них", – оцінив результати жеребкування Луїш Каштру.

Варто додати, що Шахтар вже відправився у зимову відпустку. Адже наступний матч команда проведе вже у лютому 2021 року. Споачтку в УПЛ проти Колоса, і лише після цього – в Лізі Європи проти Маккабі. Ізраїльський клуб же за цей час проведе 13 матчів.

"Минулого сезону було те саме, втім ми дісталися півфіналу. Ми маємо знайти стратегію для того, щоб розвинути нашу команду, вивести Шахтар на дуже високий рівень. Є чемпіонат, Кубок і Ліга Європи, і ми підготуємось якнайкраще. Так, Маккабі гратиме далі. А для нас дуже важливими є відпустка та збори, і потім ми будемо дуже міцними й проведемо гарний сезон", – переконаний Каштру.