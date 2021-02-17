В сезоне 2020/2021 права на показ матчей Лиги Европы в Украине у холдинга "Медиа группа Украина" и провайдера "Воля". Последний передал свое право платформе Megogo.

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По телевидению матч Маккаби Тель-Авив – Шахтер покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:45, сам матч начнется в 22:00.

Смотреть онлайн матч Маккаби Тель-Авив – Шахтер можно на платформе Oll.tv. Это будет та же трансляция с тем же комментатором, что и на канале "Футбол 2".

Однако доступ к трансляции на платформе Oll.tv. требует регистрации и платный. Самая дешевая подписка обойдется в 109 гривен в месяц.

Эта же трансляция будет доступна и для абонентов мобильных операторов "Киевстар" и lifecell. Однако и к ней доступ платный.

Также матч Лиги Европы Маккаби Тель-Авив – Шахтер показывает платформа Megogo. Там доступ к трансляции доступен по подписке – "Максимальная" за 197 гривен в месяц.

Для Маккаби и Шахтера это первая встреча в истории.