Однак доступ до трансляції на платформі Oll.tv. вимагає реєстрації та платний. Найдешевша підписка обійдеться в 109 гривень на місяць.

Ця ж трансляція буде доступна і для абонентів мобільних операторів "Київстар" та lifecell. Однак і до неї доступ платний.

Також матч Ліги Європи Маккабі Тель-Авів – Шахтар показує платформа Megogo. Там доступ до трансляції доступний за передплатою – "Максимальна" за 197 гривень на місяць.

Для Маккабі та Шахтаря це перша зустріч в історії.