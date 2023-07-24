Американский боксер назвал Фьюри клоуном и заявил, что Усик скоро уйдет на пенсию

Американский боксер сверхтяжелого веса Майкл Гантер (20-1-2, 14 KO) дал большое интервью. В нем спортмен среди прочего упомянул украинского чемпиона Александра Усика и эпатажного Тайсона Фьюри.

Американец поделился мыслями о чемпионе WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александре Усике (20-0, 13 КО). Он с уважением относится к украинцу и считает, что совсем скоро наш чемпион уйдет из спорта и сосредоточится на более важных делах.

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Сплошное уважение к Усику и пренебрежение к Фьюри

Боксер предположил, что возможно дальнейшая деятельность Усика будет связана с политикой.

Я думаю, что Усик скоро завершит карьеру. Это просто мое мнение. У него многое происходит в его стране, в его собственном мире. Усик – очень религиозный человек, он многого добился. Он однозначно был отличным послом для своей страны. Он до некоторой степени на одном пути с братьями Кличко, с Виталием. Поэтому я думаю, что для Усика и его страны будет полезно, если он что-нибудь сделает в этой сфере. Я считаю, что он этого заслуживает,

– сказал Гантер.

Также американец разнес Тайсона Фьюри. Он не подбирал слова относительно британца и считает его проблемой для бокса, при этом похвалил менеджеров Фрэнсиса Нганну, организовавших своему бойцу бой против обладателя титула WBC в сверхтяжелом весе:

"Эти чуваки не хотят драться. Они только хотят делать что-то другое. Они хотят славы. Они хотят каких-то оправданий. Большинство из них такое делает. В общем, это плохая вещь для бокса. Я снимаю шляпу перед Фрэнсисом Нганну и его командой за то, что сделали этот бой реальностью, воспользовались возможностью. Потому что, по сути, имеем клоуна, у которого есть титул. Это плачевная ситуация".

По мнению Гантера, Фьюри не соглашается на бой против украинца, потому что понимает, что Усик может отобрать славу у британца, забрав последний титул, которым не владеет. А скорость и техническое мастерство Александра могло бы стать решающим фактором в битве с "Жадным пузом".

Эти супертяжи столь мягкотелые в наши дни. Их сердца разбиты, они эмоциональны, их эго слишком занято другим. Они не могут столкнуться с реальностью. У них большая голова и они думают, что могут что-то сделать, а на самом деле совсем не так. Вот почему я считаю Тайсон Фьюри ушел от боя против Усика. Мы знаем, что Усик действительно серьезный конкурент. Он задаст Тайсону Фьюри проблем, это даже не секрет, особенно сейчас. Если бы он хотя бы сражался с достойным бойцом. Ты же говоришь, что ты самый лучший, что ты конкурент для других, сделай вещи для боксерского сообщества. Это просто плохо. Я считаю это эгоистическим шагом,

– сказал Гантер.