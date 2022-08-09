Тайсон: Я стал образцовым заключенным

Майк попал в тюрьму в 1992 году по обвинению в изнасиловании американской модели Дезире Вашингтон. Боксера приговорили к 6 годам лишения свободы.

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Однако ему удалось сократить тюремный срок. Тайсон рассказал, как он пользовался своей популярностью.

Безумно сложно было только первые полгода. Я постоянно буянил, нарывался, писал жалобы. Но потом понял, как все работает. Что я сделал? О, у меня была встреча с тюремным консультантом-юристом. В общем, мы договорились о том, чтобы переспать. С тех пор проблем у меня больше не было. Я стал образцовым заключенным, настоящей звездой,

– рассказал легендарный боксер.

Самый молодой в истории чемпион мира в тяжелом весе утверждает, что мог выйти из тюрьмы еще раньше, если бы не первые полгода.

"Я и устроил эту встречу с консультантом. Она получала от меня деньги, я с ней вытворял всяческие мерзкие вещи, вот она и помогла мне пройти тест. Поговаривали даже о 69 годах отсиживания, но остановились на 63. Потом решили сократить мне десяток, а потом решили, что у меня хватит и 10 лет за решеткой.Мы договорились, что официально мой срок будет 7-летним, но формально отсижу три года. И я согласился.Считалось, что я, Майк Тайсон, крутой человек, которому все должны дать то, что мне нужно. А на самом деле я просто был той еще свиньей", – сказал боксер.

Что известно о заключении боксера