Тайсон: Я провел 3 лучших года своей жизни

Легендарный боксер подчеркнул, что годы, которые он провел в тюрьме, были лучшими в его жизни. Там он обрел душевное спокойствие.

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Я просто был очень благодарен. Я крутой парень, хороший человек. Я ко всем хорошо относился. В тюрьме я провел 3 лучших года своей жизни,

– подчеркнул Тайсон.

Майк также вспомнил, как поддерживал форму, будучи за решеткой.

"Хотя у меня не было моих миллионов, но я нашел покой. Деньги ничего не означают, когда ты не живешь в покое. Просто необходимо удерживать баланс. Нужно, чтобы твое благоразумие определяло все сферы жизни.

Я бегал в тюрьме по 13 – 14,5 км. Ночью я мог бегать четыре часа прямо в моем фотоаппарате. Еще я прыгал, ведь в моей камере был бетонный пол. Я повредил ногами бетон. Я весил 129 килограммов, а когда вышел – 97,5 килограмма", – добавил боксер.

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