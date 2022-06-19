Поддержка легендарного боксера
Бывший чемпион мира по тяжелому весу Майк Тайсон поддержал Украину. Легендарный боксер заявил, что вместе с украинским народом.
До теми "Це стало війною людства": Майк Тайсон виправдав Путіна, згадавши притчу про яструба
Это Майк Тайсон. Украинский народ, я с вами,
– сказал Тайсон.
Краткое обращение Майка к украинцам было опубликовано на странице Федерации бокса Украины.
Тайсон с украинским народом: смотрите видео
Тайсон оправдал Путина
- Недавно в интервью The Sun Легендарный боксер прокомментировал полномасштабное наступление России на территорию Украины.
- Журналист предположил, что Тайсон может стать мирным посредником между Россией и Украиной – таким же, как легенда НБА Деннис Родман в напряженных отношениях между США и Северной Кореей.
- Однако экс-боксер отказался от такого предложения и оправдал Путина притчей об ястребе.
- Тайсон подчеркнул, что у России нет шансов победить в этой войне.
Что известно о боксере
- Тайсон окончил профессиональную карьеру боксера еще в 2005 году. Он провел 59 боев за карьеру, где одержал 50 побед, 6 поражений, 1 ничью (2 поединка не состоялось).
- В 2020-м Тайсон вернулся на ринг для проведения шоу-поединка против Роя Джонса, закончившегося вничью.