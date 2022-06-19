Поддержка легендарного боксера

Бывший чемпион мира по тяжелому весу Майк Тайсон поддержал Украину. Легендарный боксер заявил, что вместе с украинским народом.

До теми "Це стало війною людства": Майк Тайсон виправдав Путіна, згадавши притчу про яструба

Это Майк Тайсон. Украинский народ, я с вами,

– сказал Тайсон.

Краткое обращение Майка к украинцам было опубликовано на странице Федерации бокса Украины.

Тайсон с украинским народом: смотрите видео

Т айсон оправдал Путина

Недавно в интервью The Sun Легендарный боксер прокомментировал полномасштабное наступление России на территорию Украины.

Журналист предположил, что Тайсон может стать мирным посредником между Россией и Украиной – таким же, как легенда НБА Деннис Родман в напряженных отношениях между США и Северной Кореей.

Однако экс-боксер отказался от такого предложения и оправдал Путина притчей об ястребе.

Тайсон подчеркнул, что у России нет шансов победить в этой войне.

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