Майк Тайсон и Рой Джонс провели дуэль взглядов: видео
Ветераны боксерского цеха Майк Тайсон и Рой Джонс 29 ноября вернутся на ринг. Перед поединком выдающиеся боксеры провели дуэль взглядов.
На официальной процедуре взвешивания 54-летний Тайсон оказался тяжелее Джонса. Об этом сообщает 24 канал.
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Весы под Майком показали ровно 100 килограммов. Между тем на три года младший Джонс продемонстрировал вес 95,3 килограмма.
После взвешивания боксеры встретились в традиционной дуэли взглядов. Боксеры долго смотрели друг другу в глаза, но обошлись без провокаций.
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В поединке между Тайсоном и Джонсом регламентировано 8 раундов по две минуты вместо традиционных трех.
Боксеры будут драться без защитных шлемов. Мировой боксерский совет (WBC) изготовил для поединка специальный пояс – Black Lives Matter (это движение против расизма).
СМИ информируют, что за бой Тайсон гарантированно получит 10 миллионов долларов. Рой Джонс – около 3 миллионов долларов.
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