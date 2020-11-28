Ветераны боксерского цеха Майк Тайсон и Рой Джонс 29 ноября вернутся на ринг. Перед поединком выдающиеся боксеры провели дуэль взглядов.

На официальной процедуре взвешивания 54-летний Тайсон оказался тяжелее Джонса. Об этом сообщает 24 канал.

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Весы под Майком показали ровно 100 килограммов. Между тем на три года младший Джонс продемонстрировал вес 95,3 килограмма.

После взвешивания боксеры встретились в традиционной дуэли взглядов. Боксеры долго смотрели друг другу в глаза, но обошлись без провокаций.

Тайсон – Джонс видео дуэли взглядов

For the first time in 15 years, Iron Mike weighs in and looks into the soul of his opponent



Mike Tyson faces off with Roy Jones Jr ahead of tomorrow night's fight #TysonJones | Saturday, 1am | BT Sport Box Office pic.twitter.com/gmkOqVP1Sl — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) November 27, 2020

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В поединке между Тайсоном и Джонсом регламентировано 8 раундов по две минуты вместо традиционных трех.

Боксеры будут драться без защитных шлемов. Мировой боксерский совет (WBC) изготовил для поединка специальный пояс – Black Lives Matter (это движение против расизма).

СМИ информируют, что за бой Тайсон гарантированно получит 10 миллионов долларов. Рой Джонс – около 3 миллионов долларов.