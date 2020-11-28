Легенды мирового бокса Майк Тайсон и Рой Джонс снова побывают в ринге. Выдающиеся американцы проведут выставочный бой в ночь с 28 на 29 ноября. Где смотреть бой в Украине – далее в материале.

Тайсон – Джонс где смотреть

Встреча Тайсона и Джонса состоится в Лас-Вегасе США в "Стейплс-центре". Об этом сообщает 24 канал.

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Начало вечера бокса в 05:00 по киевскому времени. Главное событие шоу бой Тайсона и Джонса начнется около 06:00 по киевскому времени.

За рубежом бой покажут по системе PPV, то есть плата за просмотр. В то же время в Украине бой Тайсон – Джонс покажет платформа Megogo.

Посмотреть поединок смогут все подписчики подписки "Оптимальная" и "Максимальная".

Внимание. Стоимость первой за один месяц составляет 97 гривен. Подписка "Максимальная" стоит 197 гривен в месяц. Новые пользователи MEGOGO могут получить тестовую подписку всего за одну гривну.



Тайсон – Джонс / Инфографика 24 канал