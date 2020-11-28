Майк Тайсон – Рой Джонс: где смотреть онлайн бой
Легенды мирового бокса Майк Тайсон и Рой Джонс снова побывают в ринге. Выдающиеся американцы проведут выставочный бой в ночь с 28 на 29 ноября. Где смотреть бой в Украине – далее в материале.
Тайсон – Джонс где смотреть
Встреча Тайсона и Джонса состоится в Лас-Вегасе США в "Стейплс-центре". Об этом сообщает 24 канал.
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Начало вечера бокса в 05:00 по киевскому времени. Главное событие шоу бой Тайсона и Джонса начнется около 06:00 по киевскому времени.
За рубежом бой покажут по системе PPV, то есть плата за просмотр. В то же время в Украине бой Тайсон – Джонс покажет платформа Megogo.
Посмотреть поединок смогут все подписчики подписки "Оптимальная" и "Максимальная".
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