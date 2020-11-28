Майк Тайсон і Рой Джонс провели дуель поглядів: відео
Ветерани боксерського цеху Майк Тайсон і Рой Джонс 29 листопада повернуться у ринг. Перед поєдинком видатні боксери провели дуель поглядів.
На офіційній процедурі зважування 54-річний Тайсон виявився важчим за Джонса. Про це повідомляє 24 канал.
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Ваги під Майком показали рівно 100 кілограмів. Натомість на три роки молодший Джонс продемонстрував вагу 95,3 кілограма.
Після зважування боксери зустрілися у традиційній дуелі поглядів. Боксери довго дивилися одне одному у вічі, але обійшлися без провокацій.
Тайсон – Джонс відео дуелі поглядів
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У поєдинку між Тайсоном та Джонсом регламентовано 8 раундів по дві хвилини замість традиційних трьох.
Боксери будуть битися без захисних шоломів. Світова боксерська рада (WBC) виготовила для поєдинку спеціальний пояс – Black Lives Matter (це рух проти расизму).
ЗМІ інформують, що за бій Тайсон гарантовано отримає 10 мільйонів доларів. Рой Джонс – близько 3 мільйонів доларів.
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