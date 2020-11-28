Ветерани боксерського цеху Майк Тайсон і Рой Джонс 29 листопада повернуться у ринг. Перед поєдинком видатні боксери провели дуель поглядів.

На офіційній процедурі зважування 54-річний Тайсон виявився важчим за Джонса. Про це повідомляє 24 канал.

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Ваги під Майком показали рівно 100 кілограмів. Натомість на три роки молодший Джонс продемонстрував вагу 95,3 кілограма.

Після зважування боксери зустрілися у традиційній дуелі поглядів. Боксери довго дивилися одне одному у вічі, але обійшлися без провокацій.

Тайсон – Джонс відео дуелі поглядів

For the first time in 15 years, Iron Mike weighs in and looks into the soul of his opponent



Mike Tyson faces off with Roy Jones Jr ahead of tomorrow night's fight #TysonJones | Saturday, 1am | BT Sport Box Office pic.twitter.com/gmkOqVP1Sl — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) November 27, 2020

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У поєдинку між Тайсоном та Джонсом регламентовано 8 раундів по дві хвилини замість традиційних трьох.

Боксери будуть битися без захисних шоломів. Світова боксерська рада (WBC) виготовила для поєдинку спеціальний пояс – Black Lives Matter (це рух проти расизму).

ЗМІ інформують, що за бій Тайсон гарантовано отримає 10 мільйонів доларів. Рой Джонс – близько 3 мільйонів доларів.