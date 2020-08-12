Легендарные в прошлом боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс смогут добавить к своей коллекции чемпионских поясов еще один титул. На кону поединка Тайсона и Джонса будет специальный пояс.

О том, что на кону выставочного боя между экс-чемпионом мира Майком Тайсоном и Роем Джонсом будет стоять титул, сообщает Tmz SPORTS.

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Титул изготовят специально для боя

Сообщается, что одна из ведущих боксерских организаций WBC, WBO, WBA или IBF, изготовит к поединку специальный пояс.

На бой будут приглашены судьи. Они определят победителя, если поединок не завершится досрочно.

Детали боя

Майк Тайсон и бывший чемпион мира в 4 весовых категориях Рой Джонс встретятся 28 ноября. Бывшие боксеры проведут 8-раундовый бой.

Первоначально поединок был запланирован на 12 сентября. На переносе боя настоял Тайсон. Его команда считает, что смещение даты позволит увеличить доход.

Вместе с тем, с организацией поединка возникли некоторые проблемы.

В частности, пока непонятно, будут ли Тайсон и Джонс драться в шлемах. Также под вопросом остается процесс допинг-тестирования ветеранов и наличие болельщиков на трибунах.