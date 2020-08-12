Легендарні у минулому боксери Майк Тайсон і Рой Джонс зможуть додати до своєї колекції чемпіонських поясів ще один титул. На кону поєдинку Тайсона і Джонса буде спеціальний пояс.

Про те, що на кону виставкового бою між ексчемпіоном світу Майком Тайсоном і Роєм Джонсом буде стояти титул, повідомляє Tmz SPORTS.

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Титул виготовлять спеціально для бою

Повідомляється, що одна з провідних боксерських організацій, WBC, WBO, WBA або IBF, виготовить до поєдинку спеціальний пояс.

На бій будуть запрошені судді. Вони визначать переможця, якщо поєдинок не завершиться достроково.

Деталі бою

Майк Тайсон і колишній чемпіон світу у 4 вагових категоріях Рой Джонс зустрінуться 28 листопада. Колишні боксери проведуть 8-раундовий бій.

Першочергово поєдинок був запланований на 12 вересня. На перенесенні бою наполіг Тайсон. Його команда вважає, що зміщення дати дозволить збільшити дохід.

Разом з тим, з організацією поєдинку виникли деякі проблемами.

Зокрема, поки незрозуміло, чи будуть Тайсон і Джонс битися у шоломах. Також під питанням залишається процес допінг-тестування ветеранів та наявності уболівальників на трибунах.