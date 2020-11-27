Бой двух чемпионов мира – 54-летнего Майка Тайсона и 51-летнего Роя Джонсона-младшего – состоится 28 ноября. Он может стать самым ожидаемым боксерским событием 2020 года. Но будет ли он обычным выставочным поединком ради ностальгии?

Сбор денег или кровавое зрелище?

В боксерской среде неоднозначно отнеслись к такой новости, кто-то считает, что эта затея очень опасна для спортивных пенсионеров. Хочется надеяться, что никто из них не получит серьезных травм и они оба просто заработают денег, пишет 24 канал.

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Вроде бы это выставочный бой. Показательный. Победитель не может быть определен... Но судьи будут – причем дистанционно, чтобы определить победителя для WBC, которые собираются вручать пояс. Поговаривали, что любой ценой они должны избежать нокаута – но как это вообще можно обеспечить?

Убедиться в том, что бой Тайсона и Джонса-младшего станет не просто выставочным, можно со слов самих боксеров перед поединком. Джонс сравнил предстоящую схватку с боем двух титанов:

Бокс – это жестокий спорт. У него большие ноги, огромные бедра, гигантские руки, исполинская шея. Да, встречаться с ним рискованно, но все в руках Божьих. В какой бы весовой категории я ни был, я всех побеждал. Это похоже на историю Давида и Голиафа, где он огромный монстр, это всем понятно... А я маленький Давид, на чьей стороне Бог. А больше мне ничего и не надо.

Тайсон обострил ситуацию, заявив о намерении завершить поединок досрочно, так как не готов боксировать все 8 раундов, отведенных для боя по регламенту.

Мой менталитет по-прежнему предполагает искать и уничтожать. Это то, что я с нетерпением жду – возвращения моей славы. Буду стараться нокаутировать его. В каком раунде? Посмотрим в бою,

– заявил Тайсон.

Справка. Пояс WBC Frontline Battle Belt изготовлен WBC специально к показательному бою. На нем есть изображение Тайсона и Джонса, а также эмблема движения Black Lives Matter.

Зачем этот бой им и нам

Каждому из них идет шестой десяток и они давно не боксеры мирового уровня. Но для многих бывших суперзвезд бокс как наркотик, они зависимы от него, независимо от общего состояния своего здоровья. Если для Тайсона это похоже на часть его ренессанса, то для Джонса это может быть чисто финансовый шаг.

Кто-то может сказать, что Тайсон и Джонс бросают тень на свою репутацию и воспоминания болельщиков о себе. Но карьеры у них закончились унизительными поражениями. Что может быть хуже того, что они уже испытали? Лишь быть покалеченным. Потому что физический ущерб может быть более разрушительным, чем любой вред их репутации.

С другим вопросом все просто: еще одна (а для целого поколения – первая) возможность увидеть в деле лучших боксеров 90-х. Как такое может не заинтересовать любителя бокса? Правда, сделать скидку на возраст тоже стоит: мы не увидим того самого Майка и того самого Джонса. Это очевидно, но не помешает еще раз повторить себе перед просмотром.

Силы равны

У букмекеров фаворитом считается Тайсон. Однако тот факт, что его называют фаворитом, кажется немного странным. Все же Тайсон не выступал с 2005 года. Джонс в последний раз появлялся на ринге недавно – в 2018 году. 13 лет разницы в соревновательной практике – это очень много.

Конечно, Джонс уже давно не такой, как, например, в 1998 или 2003, но он точно не забыл, что такое настоящий боксерский поединок. Насчет Тайсона же в этом плане есть большие сомнения. Да и надолго ли его хватит физически? В молодые годы он не отличался хорошей выносливостью и в поздних раундах обычно выглядел неважно. Так что Майк наверняка станет охотиться за нокаутом в начале боя.

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Джонс уверен, что две минуты сможет держаться от хуков и кроссов Майка на достаточном расстоянии, не пропуская, а потом Тайсон начнет уставать. Большую часть времени в таком варианте боксеры проведут в поисках нужной для себя дистанции. А ноги – это первое, что подводит в таком возрасте.

Все эти феерические комбинации по лапам, которые показывал Майк в инстаграме (удары по стоящей прямо перед ним мишени), могут просто не понадобиться. Рой стоять не будет, если он окончательно не выжил из ума. Многое будет зависеть от того, способен ли Майк активно работать более 30 секунд в раунде. И остались ли еще у Роя "активные ноги".

В какой бы форме и возрасте они сейчас не были, наблюдать за легендарными Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим на ринге будет интересно. Возможно, после этого боя мы увидим их еще в противостояниях с другими легендами. Холифилд, Де Ла Хойя, Хопкинс – они ждут.

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