Бій двох чемпіонів світу 54-річного Майка Тайсона і 51-річного Роя Джонсона-молодшого відбудеться 28 листопада. Він може стати найочікуванішою боксерською подією 2020 року. Але чи буде він звичайним виставковим поєдинком задля ностальгії?

Збір грошей чи кроваве видовище?

У боксерському середовищі неоднозначно поставилися до такої новини, хтось вважає, що ця затія дуже небезпечна для спортивних пенсіонерів. Хочеться сподіватися, що ніхто з них не отримає серйозних травм, і вони обидва просто зароблять грошей, – пише 24 канал.

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Начебто це виставковий бій. Показовий. Переможець не може бути визначений... Але судді будуть – причому дистанційно, щоб визначити переможця для WBC, які збираються вручати пояс. Подейкували, що за всяку ціну вони повинні уникнути нокауту – але як це взагалі можна забезпечити?

Переконатися в тому, що бій Тайсона і Джонса-молодшого стане не просто виставковим, можна зі слів самих боксерів перед поєдинком. Джонс порівняв майбутню сутичку з боєм двох титанів:

Бокс – це жорстокий спорт. Тайсон домінував! У нього великі ноги, величезні стегна, гігантські руки, велетенська шия. Так, зустрічатися з ним ризиковано, але все в руках Божих. У якій би ваговій категорії я не був, я всіх перемагав. Це схоже на історію Давида і Голіафа, де він величезний монстр, це всім зрозуміло... А я маленький Давид, на чиєму боці Бог. А більше мені нічого й не треба.

Тайсон загострив ситуацію, заявивши про намір завершити поєдинок достроково, тому що не готовий боксувати всі 8 раундів, відведених для бою за регламентом.

Мій менталітет як і раніше передбачає шукати і знищувати. Це те, що я з нетерпінням чекаю – повернення моєї слави. Буду намагатися нокаутувати його. В якому раунді? Подивимося в бою,

– заявив Тайсон.

Довідка. Пояс WBC Frontline Battle Belt виготовлений WBC спеціально до показового бою. На ньому є зображення Тайсона і Джонса, а також емблема руху Black Lives Matter.

Навіщо цей бій їм та нам

Кожному з них йде шостий десяток, і вони давно не боксери світового рівня. Але для багатьох колишніх суперзірок бокс – як наркотик, вони залежні від нього, незалежно від загального стану свого здоров'я. Якщо для Тайсона це схоже на частину його ренесансу, то для Джонса це може бути чисто фінансовий крок.

Хтось може сказати, що Тайсон і Джонс кидають тінь на свою репутацію і спогади уболівальників про себе. Але кар'єри кожного з них закінчилися принизливими поразками. Що може бути гірше того, що вони вже випробували? Лише каліцтво. Тому що фізичний збиток може бути більш руйнівним, ніж будь-яка шкода їхній репутації.

З другим питанням все просто: ще одна (а для цілого покоління – перша) можливість побачити в справі найкращих боксерів 90-х. Як таке може не зацікавити любителя боксу? Правда, зробити скидку на вік теж варто: ми не побачимо того самого Майка і того самого Джонса. Це очевидно, але не завадить ще раз повторити собі перед переглядом.

Сили рівні

У букмекерів фаворитом вважається Тайсон. Проте той факт, що його називають фаворитом, здається трохи дивним. Все ж Тайсон не виступав з 2005 року. Джонс в останній раз з'являвся на рингу недавно – у 2018-му. 13 років різниці у змагальній практиці – це дуже багато.

Звичайно, Джонс вже давно не такий, як, наприклад, в 1998-му або 2003-му, але він точно не забув, що таке справжній боксерський поєдинок. Щодо Тайсона же в цьому плані є великі сумніви. Та й чи надовго його вистачить фізично? В молоді роки він не відрізнявся хорошою витривалістю, в пізніх раундах зазвичай виглядав поганенько. Так що Майк напевно стане полювати за нокаутом на початку бою.

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Джонс упевнений, що дві хвилини зможе триматися від хуків і кросів Майка на достатній відстані, не пропускаючи, а потім Тайсон почне втомлюватися. Велику частину часу в такому варіанті боксери проведуть у пошуках потрібної для себе дистанції. А ноги – це перше, що підводить в такому віці.

Всі ці феєричні комбінації по лапах, які показував Майк в інстаграмі (удари по стоячій прямо перед ним мішені), можуть просто не знадобитися. Рой стояти не буде, якщо він остаточно не вижив з розуму. Багато чого буде залежати від того, чи здатний Майк активно працювати більше 30 секунд в раунді. І чи залишилися ще у Роя "активні ноги".

У якій би формі та віці вони б зараз не були, спостерігати легендарних Майка Тайсона та Роя Джонса-молодшого в рингу буде цікаво. Можливо, після цього бою ми побачимо їх ще в протистояннях з іншими легендами. Холіфілд, Де Ла Хойя, Хопкінс – вони чекають.

Майк Тайсон – Рой Джонс-молодший: інфографіка