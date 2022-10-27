Маэстро с пенальти: вратарь Порту установил невероятный рекорд Лиги чемпионов – видеообзор

Брюгге и Порту сошлись в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Бельгийский клуб был разгромлен гостями.

Первый тайм закончился минимальной победой Порта 0:1. Второй тайм был более щедр на голы. Хотя не разгромной победой Порту 0:4 запомнился этот поединок на поле Брюгге.

Смотрите также Сказали Лиге чемпионов "до свидания": Бавария уничтожила Барселону – видеообзор

Непробиваемый голкипер

На старте второго тайма арбитр после просмотра видеоповтора решил назначить пенальти после борьбы в штрафной Порту. Пенальти принялся выполнять Ванакен, но переиграть Цену не смог. Радости гостей не было предела. Однако снова в игру вступил главный судья поединка. Он указал повторно перебить 11-метровый. На этот раз дуэль вратарю Коште склад Ноа Ланг. Тот пробил в противоположный угол, если сравнивать с первым пенальти, но и на этот раз Диогу вышел победителем этого противостояния.

Голкипер Порту отразил два подряд пенальти с разницей в несколько минут.

Это далеко не первый отбитый 11-метровый от Кошту в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее Кошта парировал два пенальти в поединке против леверкузенского Байера. Такая игра во время 11-метровых позволила голкиперу установить рекорд Лиги чемпионов.

Диогу Кошта – первый голкипер, парировавший 3 подряд пенальти в течение одного сезона.

Видеообзор матча Брюгге – Порту