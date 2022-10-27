Барселона – Бавария 0:3

Голы: Мане, 10, Шупо-Мотинг, 31, Павар, 90+5

Еще перед стартовым свистком Барселона получила плохие новости. Клуб вылетел из Лиги чемпионов. Ведь Интер разбил Викторию Пльзень 4:0 и похоронил надежды каталонцев на плей-офф ЛЧ, пишет 24 канал.

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Это уже второй год, когда каталонский клуб вылетает из Лиги чемпионов после розыгрыша группового раунда.

Похоже, такие новости демотивировали футболистов Барселоны, которые уже на 10-й минуте пропустили гол от Баварии. Мане получил идеально разрезную передачу на ход. Первым прикосновением Садио обработал пас, а вторым пробил по воротам каталонцев – 1:0.

Еще до перерыва гости из Мюнхена удвоили свое преимущество. Бавария вышла в стремительную атаку, которую точным ударом закончил Шупо-Мотинг. Бельерин сигнализировал арбитру об офсайде, которого не могло быть, ведь сам Эктор был ближе к собственным владениям – 2:0.

Уже в конце первого тайма Левандовский в борьбе оказался на газоне штрафной Баварии - пенальти. Судья решил проверить эпизод на видеоповторе. После чего развел руками и отменил 11-метровый в ворота гостей. Де Лигт не фолил настолько, чтобы назначать пенальти после падения Роберта.

Мюнхенцы похоронили Барселону

На старте второго тайма стал счёт 0:3. Гнабри классным обводным ударом прошил сетку ворот тер Штегена. Но Серж был в офсайде, потому счет 0:2 не изменился.

Фати пробивал с острого угла – мимо ворот.

Уже в компенсированное к матчу время тер Штеген вытащил из-под перекладины мертвый мяч от Мане – угловой. Стандарт стал голевым. Кимммих зряче подал на Гнабри, Садио неудачно поймал мяч, но он улетел прямо на дальнюю штангу, где находился Павар. Защитник расстрелял владение Барселоны – 0:3.

Бавария сокрушила Барселону на глазах каталонских болельщиков.

Перед последним туром Барселона продолжает идти 3-ю, Интер уже недостижим, ведь отставание в 6 очков.

Бавария укрепила лидерство в группе "С" – 15 пунктов. Аутсайдером является Виктория Плзень.

Барселона – Бавария: видеообзор матча