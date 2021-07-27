Нокаут для охранника

Денис Беринчик уверенно выглядел в поединке против бывшего бойца UFC Артема Лобова. Казалось, что ирландец российского происхождения будет фаворитом противостояния. Боец больше привык к боям на голых кулаках. Но украинец думал иначе.

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Было интересно не только на ринге. За его пределами болельщики устроили драку. Первым, кто пострадал в такой схватке, стал охранник – его отправили в нокаут. Беспорядок продолжался еще некоторое время. Однако схватку удалось остановить.

Бой между Беринчиком и лобовым длился четыре из пяти возможных раундов. Украинец разбил лицо сопернику. А уже через 20 секунд до конца трехминутки ирландский боец побывал в нокдауне.

А вот в четвертом все завершилось. Денис правым боковым попал прямо в голову соперника, который чудом устоял на ногах.

В конце раунда судья во второй раз отсчитал Лобову нокдаун. На пятый раунд ирландец уже не вышел. Беринчик праздновал досрочную победу техническим нокаутом.

Драка во время боя Беринчик-Лобов: видео